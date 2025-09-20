Menü Kapat
24°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bursa'da bir ilginç kaçma girişimi: Polisleri gören firari ölü taklidi yaptı

Bursa'da cinsel istismar suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari polis ekiplerini görünce çimlere yatıp ölü taklidi yaptı. Ancak polis ekipleri tuhaf davranışlar sergileyen şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 09:11

'da 33 yaşındaki S.A.’nın 14 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen ve hakkında 15 yıllık bulunan şahsı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli takibi sonucu şahıs Vakıf Mahallesi’nde görüldü.

Bursa'da bir ilginç kaçma girişimi: Polisleri gören firari ölü taklidi yaptı

ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK YAKAYI KURTARABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Polisi fark eden S.A., yakalanmamak için aniden çimlerin üzerine uzanıp hareketsiz kaldı. Ölü taklidi yapan şahsın bu planı ise başarısız oldu. Polis ekipleri kısa sürede çevreyi kontrol altına alarak şahsı gözaltına aldı. Yakalanan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ETİKETLER
#bursa
#firari
#yakalama
#Hapis Cezası
#Ölü Taklidi
#Yaşam
