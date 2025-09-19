Manisa'da 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 18 Eylül 2025 günü nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 'Silahla Tehdit', 'İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından hakkında toplam 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (E/40) isimli şahıs, Şehzadeler ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.