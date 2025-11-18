Bursa'da çıkan yangında yaşlı adamın cesedi bulundu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa'da Uludağ eteklerinde bulunan Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde dün akşam yangın paniği yaşandı. Kuştepe'deki 2 katlı evde çıkan yangın, dar sokaklar ve bitişik nizam yapılar nedeniyle hızla büyüdü. Alevler kısa sürede bitişikteki diğer eve de sıçradı.
Mahallede korku dolu anlara neden olan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Yangın sırasında kendisine ulaşılamayan ev sahibi Kazım Kaya'ya (78) yönelik arama çalışmaları, ekiplerin soğutma çalışmaları sırasında sonuç verdi.
Enkazda ve çevresinde yapılan detaylı incelemede Kaya'nın cansız bedenine gece saat 03.00 sıralarında ulaşıldı. Kaya'nın ölüm haberi mahallede büyük üzüntüye neden oldu.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni, itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ortaya çıkacak.