Bursa'da çıkan yangında yaşlı adamın cesedi bulundu

Bursa'da Uludağ eteklerinde bulunan Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde dün akşam yangın paniği yaşandı. Kuştepe'deki 2 katlı evde çıkan yangın, dar sokaklar ve bitişik nizam yapılar nedeniyle hızla büyüdü. Alevler kısa sürede bitişikteki diğer eve de sıçradı.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Mahallede korku dolu anlara neden olan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

EV SAHİBİ YANGINDA CAN VERDİ

Yangın sırasında kendisine ulaşılamayan ev sahibi Kazım Kaya'ya (78) yönelik arama çalışmaları, ekiplerin soğutma çalışmaları sırasında sonuç verdi.

Enkazda ve çevresinde yapılan detaylı incelemede Kaya'nın cansız bedenine gece saat 03.00 sıralarında ulaşıldı. Kaya'nın ölüm haberi mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni, itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ortaya çıkacak.