Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bursa'da çıkan yangında yaşlı adamın cesedi bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün akşam 2 katlı bir binada çıkan yangın yan binaya da sıçradı. Küle dönen binada yapılan aramalarda bir kişinin cansız bedeni bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 04:23
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 04:27

'da Uludağ eteklerinde bulunan ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde dün akşam yangın paniği yaşandı. Kuştepe'deki 2 katlı evde çıkan yangın, dar sokaklar ve bitişik nizam yapılar nedeniyle hızla büyüdü. Alevler kısa sürede bitişikteki diğer eve de sıçradı.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Mahallede korku dolu anlara neden olan , Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Bursa'da çıkan yangında yaşlı adamın cesedi bulundu

EV SAHİBİ YANGINDA CAN VERDİ

Yangın sırasında kendisine ulaşılamayan ev sahibi Kazım Kaya'ya (78) yönelik arama çalışmaları, ekiplerin soğutma çalışmaları sırasında sonuç verdi.

Enkazda ve çevresinde yapılan detaylı incelemede Kaya'nın cansız bedenine gece saat 03.00 sıralarında ulaşıldı. Kaya'nın ölüm haberi mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Bursa'da çıkan yangında yaşlı adamın cesedi bulundu

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni, itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ortaya çıkacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yangın için ihbar alan ekipler cesede rastladı! Bina kentsel dönüşüm içi boşaltılmıştı
ETİKETLER
#yangın
#bursa
#itfaiye
#osmangazi
#Mollafenari
#Kazım Kaya
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.