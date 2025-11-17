Menü Kapat
17°
Yangın için ihbar alan ekipler cesede rastladı! Bina kentsel dönüşüm içi boşaltılmıştı

Antalya'da kentsel dönüşüm için boşaltılan bir evde yangın çıktı. Binanın bir dairesinden 30'lu yaşlarda kimliği belirsiz bir şahıs yanmış halde bulundu. Tanınmayacak halde olan erkek cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'da kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılan 4 katlı binanın bir dairesinde çıkan yangında, 30'lu yaşlarda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin yanmış halde bulunan cesedi çıktı.

Yangın için ihbar alan ekipler cesede rastladı! Bina kentsel dönüşüm içi boşaltılmıştı

YANGIN İÇİN GELEN EKİPLER CESET BULDU

Olay, 11.40 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 141. Sokak üzerindeki kentsel dönüşüm için boşaltılmış 4 katlı binanın birinci katında yaşandı. Boş daireden dumanların çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, bir kişinin yerde hareketsiz olduğunu fark etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlarda erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yangın için ihbar alan ekipler cesede rastladı! Bina kentsel dönüşüm içi boşaltılmıştı

KALACAK YERİ OLMAYAN BAĞIMLILAR GELİYORDU

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, etrafı demir sacla çevrili binaya kalacak yeri olmayanlar ile madde bağımlıların geldiği öğrenildi. Ceset, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

