Bursa'da iş adamının evine baskın! Ele geçirilenler polisi bile şaşkına çevirdi!

Bursa'da polis, 66 yaşındaki R.Ö isimli iş adamının evine düzenlenen baskın düzenledi. Operasyon sonucu Napolyon ve Osmanlı dönemlerine ait 887 gümüş, 122 altın olmak üzere 1009 sikke 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirildi.

Bursa’da bir iş adamının evine düzenlenen baskında ele geçirilenler polisi bile şaşkına çevirdi. Polis ekipleri yürüttüğü çalışmalar sonucu 66 yaşındaki iş adamını takibe aldı. Ekipler takip ettiği şüphelinin adresine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir operasyon düzenledi.

PAHA BİÇİLEMEZ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda Napolyon ve Osmanlı dönemlerine ait 887 gümüş, 122 altın olmak üzere 1009 sikke 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirdi.

Paha biçilmez operasyonda tarihi eserler muhafaza altına alınıp, inceleme yapılmak üzere ilgili müze müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli R.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.