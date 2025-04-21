Bursa'da kabus sürüyor! Sahte içki komalık etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahte içki içtikten sonra evde fenalaşan daha sonra da görme kaybı yaşayan 61 yaşındaki Enver A. hastaneye kaldırıldı. Alkol komasına giren adam ölüm kalım savaşı veriyor.

Sahte içki kabusu sürüyor. Bursa'da meydana gelen olayda 61 yaşındal Enver A. arkadaşlarıyla dışarıda sahte alkol içen adam eve geldiğinde fenalaştı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan ve sahte alkol tüketiminden 20 saat sonra da görme kaybı yaşamaya başladı. Ailesinden kendisini hastaneye götürmesini isteyen Enver A.'ya acil müdahale edildi.

KOMAYA GİRDİ

Alkol komasına girdiği belirlenen bu nedenle de bilinci kapalı olan 61 yaşındaki Enver A, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

