Bursa'da korkunç kaza! Bariyer motordan girdi bagajdan çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Şevki A, idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere saplandı. Çarpışmanın etkisiyle bariyer aracın ön alt kısmından girip bagajdan çıktı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hayrican P. isimli vatandaş otomobilde sıkıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU ÇOK AĞIR

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.