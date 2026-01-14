Bursa'da palet fabrikasında yangın! Ekipler sevk edildi

Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi’nde bir ahşap palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Öte yandan alevler ve dumanlar şehrin birçok noktasından da görüldü.

Ayrıntılar geliyor...