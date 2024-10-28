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Bursa'da şoke eden görüntü! Motosiklete sığmayınca arkadaşının omzuna çıktı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ekim 2024 16:55 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:56

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Motosiklete sığamayan bir şahıs, arkadaşının omzuna oturup öyle yolculuk yaptı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Bursa​'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, motosiklete sığmayınca arkadaşının omzuna oturup öyle yolculuk yaptı. O anları kayda alan vatandaş, görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

CEZADAN KAÇAMADILAR

Hem kendi canlarını hem de başka insanların canını tehlikeye atan şahısların tespit edilmesi için ekipler harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü Trafik​ Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafiği tehlikeye sokan motosikletteki şahısları tespit ederek yakaladı.

Bursa'da şoke eden görüntü! Motosiklete sığmayınca arkadaşının omzuna çıktı - 1. Resim

SÜRÜCÜYE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Motosikletin sürücüsü E.Ç.'ye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek, Kamunun Rahatını ve Huzurunu Bozacak Şekilde Araç Kullanmak', koltuk sayısından fazla yolcu​ almaktan 2 bin 886 TL cezai işlem uygulandı.  Ayrıca sürücüye, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem yapıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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