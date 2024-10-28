Bursa'da şoke eden görüntü! Motosiklete sığmayınca arkadaşının omzuna çıktı

28 Ekim 2024 16:55 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:56

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Motosiklete sığamayan bir şahıs, arkadaşının omzuna oturup öyle yolculuk yaptı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Bursa​'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, motosiklete sığmayınca arkadaşının omzuna oturup öyle yolculuk yaptı. O anları kayda alan vatandaş, görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

CEZADAN KAÇAMADILAR

Hem kendi canlarını hem de başka insanların canını tehlikeye atan şahısların tespit edilmesi için ekipler harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü Trafik​ Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafiği tehlikeye sokan motosikletteki şahısları tespit ederek yakaladı.

SÜRÜCÜYE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Motosikletin sürücüsü E.Ç.'ye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek, Kamunun Rahatını ve Huzurunu Bozacak Şekilde Araç Kullanmak', koltuk sayısından fazla yolcu​ almaktan 2 bin 886 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem yapıldı.