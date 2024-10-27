Bursa’da kadın cinayeti: Diş doktoru Yasemin Çetin, kocası Atilla Çetin tarafından katledildi
Bursa'da yaşayan diş doktoru Yasemin Çetin, boşanma aşamasındaki kocası Atilla Çetin tarafından katledildi. Katil koca, polis tarafından yakalanırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Türkiye'de son dönemde artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'da diş teknisyeni Atilla Çetin, boşanma aşamasındaki eşi diş doktoru Yasemin Çetin'in evinin önüne gitti.
YASEMİN ÇETİN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
İkili burada tartışmaya başladı ve Atilla Çetin yanında bulundurduğu tabancayla Yasemin Çetin'e kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Yasemin Çetin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YASEMİN ÇETİN TÜM MÜDAHALELERA RAĞMEN KUTARILAMADI
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Yasemin Çetin’i Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
KATİL KOCA YAKALANDI
Olay yerinden kaçan Atilla Çetin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.