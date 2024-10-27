Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bursa’da kadın cinayeti: Diş doktoru Yasemin Çetin, kocası Atilla Çetin tarafından katledildi

Bursa’da kadın cinayeti: Diş doktoru Yasemin Çetin, kocası Atilla Çetin tarafından katledildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
27 Ekim 2024 16:09 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:11

Bursa'da yaşayan diş doktoru Yasemin Çetin, boşanma aşamasındaki kocası Atilla Çetin tarafından katledildi. Katil koca, polis tarafından yakalanırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Türkiye'de son dönemde artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa​'da diş teknisyeni Atilla Çetin, boşanma​ aşamasındaki eşi diş doktoru Yasemin Çetin'in evinin önüne gitti.

Bursa’da kadın cinayeti: Diş doktoru Yasemin Çetin, kocası Atilla Çetin tarafından katledildi - 1. Resim

YASEMİN ÇETİN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

İkili burada tartışmaya başladı ve Atilla Çetin yanında bulundurduğu tabancayla Yasemin Çetin'e kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Yasemin Çetin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa’da kadın cinayeti: Diş doktoru Yasemin Çetin, kocası Atilla Çetin tarafından katledildi - 2. Resim

YASEMİN ÇETİN TÜM MÜDAHALELERA RAĞMEN KUTARILAMADI

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Yasemin Çetin’i Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bursa’da kadın cinayeti: Diş doktoru Yasemin Çetin, kocası Atilla Çetin tarafından katledildi - 3. Resim

KATİL KOCA YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Atilla Çetin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
kadın cinayetibursaboşanma

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...