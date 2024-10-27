Bursa’da kadın cinayeti: Diş doktoru Yasemin Çetin, kocası Atilla Çetin tarafından katledildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

27 Ekim 2024 16:09 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:11

Bursa'da yaşayan diş doktoru Yasemin Çetin, boşanma aşamasındaki kocası Atilla Çetin tarafından katledildi. Katil koca, polis tarafından yakalanırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.