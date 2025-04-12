Bursa’da yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18.30 sıralarında iki araç sürücüsü arasında yaşanan "yol verme" tartışması şiddetli bir kavgaya dönüştü. Sözlü atışmanın büyümesiyle araçlarından inen sürücüler ve yanlarındaki yolcular birbirlerine saldırdı…