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Bursalı fenomen muhtar 35 bin 500 TL'lik promosyonunu gözünü kırpmadan verdi!

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 12:34 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 12:45

Bursa'da yaptıklarıyla gündem olan fenomen muhtar Necati Eren'den alkışlanacak davranış geldi. 35 bin 500 TL'lik promosyonunu gözünü kırpmadan ihtiyaç sahiplerine verdi.

Muhtar seçilebilmek için köyündeki evleri tek başına boyayan, muhtar seçildikten sonrada köy halkıyla birlikte düzenlediği hıdrellez şenliğinde 30'dan fazla kuzu, 2 inek kesilerek yapılan kazan kazan etli pilavı dağıtan fenomen muhtar Necati Eren hiç boş durmuyor.

35 BİN 500 TL'LİK PROMOSYONUNU GÖZÜNÜ KIRPMADAN VERDİ!

Göreve geldiği ilk 2 ayın muhtarlık maaşını köydeki ihtiyaç sahibi çocukların ailelerine, 35 bin 500 TL'lik muhtarlık maaşı promosyonunu omurilik eğriliği sebebiyle 7. ameliyatını olacak Mehmet Can'a bağışlayan Eren, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklar için Adnan Menderes Meydanı'nda ücretsiz kıyafet dağıttı.

Bursalı fenomen muhtar 35 bin 500 TL'lik promosyonunu gözünü kırpmadan verdi! - 1. Resim

İstanbul'da yaşayan bir iş insanı ve kendi tarafından oluşturulan bütçe ve Mustafkemalpaşa'daki bir esnafın desteğiyle toplanan kıyafetler, mahalle muhtarları tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yaklaşık 400 parçadan oluşan kıyafet standı büyük ilgi gördü. Muhtarların olduğu whatsapp grubuna bilgi verilerek tespit edilen vatandaşların çocuklarına dağıtılan kıyafetler ile mutlu bir bayram yaşanmasına vesile olmak istediğini belirten Necati Eren gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hasan20 Temmuz 2021 09:34

Online niye ? Sorumsuz denetimsiz her türlü suistimale açık sınav bende açıkta okuyorum bu şekildeki sınavı asla tasvip etmiyor yetkilileride suistimal konusunda ısrarla uyarıyorum. Sınav yüz yüze olmali

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