17°
Yaşam
 Özge Sönmez

Büyükçekmece'de yolcu minibüsü devrildi! 1'i ağır 2 yaralı

İstanbul Çorlu arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs Büyükçekmece'de devrildi. Yaşanan feci kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar minibüsün tavanındaki camdan çıkarıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

IHA
19.10.2025
19.10.2025
11:08

arasında sefer yapan minibüs ilçesi Fatih Mahallesi mevkiinde devrildi. Yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs önce refüjden yan yola uçtu daha sonra park halindeki bir otomobile de çarptı.

YARALILAR TAVANDAKİ CAMDAN ÇIKARILDI

Minibüsün içerisinde 4 yolcu bulunduğu öğrenilirken biri ağır iki kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar minibüsün içerisindeki kazazedeleri çıkarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yolcular, devrilen minibüsün tavan camından çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, bir yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece'de yolcu minibüsü devrildi! 1'i ağır 2 yaralı

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, E-5 üzerinde seyreden yolcu minibüsünün savrularak refüjden yan yola geçtiği ardından ise aydınlatma direğine çarparak devrildiği anlar yer aldı. Yolcu minibüsünün şoförünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Devrilen minibüs kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

Büyükçekmece'de yolcu minibüsü devrildi! 1'i ağır 2 yaralı

