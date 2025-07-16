Çağla'yı 168 yerinden bıçaklayarak katletti! 14 yaşındaki caniye en ağır ceza verildi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'ı 168 yerinden bıçaklayarak katleden 14 yaşında olan U.E.Y. indirimsiz 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçtiğimiz yıl Karabağlar’da yaşanan cinayette, 14 yaşında olan U.E.Y, 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’i 168 bıçak darbesiyle katletti. Küçük kızı defalarca bıçaklayan cani, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. U.E.Y. hakkında "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla açılan davada karar açıklandı.
Bir önceki duruşmada savcılık, suçu planlayarak işlediği gerekçesiyle en üst sınırdan ceza talep etmişti. Cezaevinde başka yaralama olaylarına da karıştığı öğrenilen U.E.Y., mahkemede pişman olduğunu dile getirdi.
Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, sanık U.E.Y.’nin 15 yaşından küçük olması nedeniyle en üst sınırdan 15 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti cezaya herhangi bir indirim uygulamadı. Dosyanın müdahil avukatları, mevcut yasal düzenlemeler gereği 15 yaş altı çocuklara verilebilecek en ağır cezanın uygulandığını belirtti.