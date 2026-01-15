Cam şişeyle kadının boğazını kesmeye çalıştı! Kan donduran anlar kameraya yansıdı

Bodrum’a gelen Mustafa Karacan ve kız arkadaşı F.O. bir süre iş arayışında bulundu. Aynı otelde kalan çiftten F.O., iş aramak için otelden ayrıldı. İş arayışı sonuçsuz kalan F.O., erkek arkadaşını arayarak bulunduğu noktaya çağırdı. Kız arkadaşı F.O.’nun haber vermeden otelden ayrılmasına sinirlenen Karacan kadının yanına gelir gelmez elindeki cam şişeyi kırarak saldırdı.

Elindeki kırık cam şişeyle kadını yaralamaya çalışan Karacan, öfkesini bir adım öteye taşıyarak genç kadının boğazını kırık cam şişeyle kesmek için harekete geçti. Çevredeki vatandaşlar kanlar içinde kalan genç kadını Karacan’ın elinden kurtardı. Kadının boğazını kesen Karacan’ın, "Seni öldüreceğim, kimse seni elimden kurtaramaz" tehditleri savururken gözaltına alındı.

KAN DONDURAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Karacan’ın F.O.’yu darp ettiği, yoldan geçen vatandaşların olaya müdahale etmek istediği ancak engellendiği görüldü.

19 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bodrum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Mustafa Karacan, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığa kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası verdi.