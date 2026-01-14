Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sokak ortasında kan donduran cinayet! Katillerin cezaları belli oldu

Samsun'da 22 yaşındaki Ali Gültekin'i kafasında vurarak katleden canilere 16 yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Öte yandan cinayet anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 14:07

Samsun'un Atakum ilçesinde 14 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen olayda; Ali Gültekin (22), ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğramış, boynundan ve kafasından ağır yaralanan Gültekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Sokak ortasında kan donduran cinayet! Katillerin cezaları belli oldu

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada; 6 suç kaydı bulunan K.D.'nin (17) gerçekleştirdiğini ve olay sırasında yanında 2 suç kaydı bulunan M.A. (17) ve 8 suç kaydı olan S.K.'nin (16) bulunduğunu tespit etti.

Sokak ortasında kan donduran cinayet! Katillerin cezaları belli oldu

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan K.D., M.A. ve S.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan K.D., M.A. ve S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sokak ortasında kan donduran cinayet! Katillerin cezaları belli oldu

CEZALAR BELLİ OLDU

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında, silahı ateşlediği gösterilen K.D. ile yanında bulunan M.A., önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların olay tarihinde 17 yaşında olmaları nedeniyle cezaları indirilerek, her biri "kasten öldürme" suçundan 15 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl 4 ay olmak üzere toplam 16 yıl 4'er ay hapis cezasına hükmedildi.

PİŞMANLIK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme, sanıklar hakkında pişmanlık ya da iyi hal indirimi uygulamadı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz yargılanan S.K. ise beraat etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savcı, kadın hakimi vurdu! Adliyedeki saldırıda yeni detay: Görev yaptığı büro şoke etti
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu ve fuhuş parti iddialarına açıklık getirdi: 100 bin dolar aldım
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonun perde arkası: Dudak uçuklatan kamu zararı tespit edildi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.