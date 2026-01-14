Sokak ortasında kan donduran cinayet! Katillerin cezaları belli oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde 14 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen olayda; Ali Gültekin (22), ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğramış, boynundan ve kafasından ağır yaralanan Gültekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada; 6 suç kaydı bulunan K.D.'nin (17) gerçekleştirdiğini ve olay sırasında yanında 2 suç kaydı bulunan M.A. (17) ve 8 suç kaydı olan S.K.'nin (16) bulunduğunu tespit etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan K.D., M.A. ve S.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan K.D., M.A. ve S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

CEZALAR BELLİ OLDU

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında, silahı ateşlediği gösterilen K.D. ile yanında bulunan M.A., önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların olay tarihinde 17 yaşında olmaları nedeniyle cezaları indirilerek, her biri "kasten öldürme" suçundan 15 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl 4 ay olmak üzere toplam 16 yıl 4'er ay hapis cezasına hükmedildi.

PİŞMANLIK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme, sanıklar hakkında pişmanlık ya da iyi hal indirimi uygulamadı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz yargılanan S.K. ise beraat etti.