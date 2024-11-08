Çamaşırları kurutmak için petekleri kullanıyorsanız iki kere düşünün: Sonuçları canınızı sıkabilir

08 Kasım 2024 10:47 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:48

Eğer kurutma makineniz yoksa ve yıkanmış çamaşırlarınızı asabileceğiniz bir açık alana da sahip değilseniz, etkili bir çamaşır kurutma yöntemi olarak petekleri kullanıyor olabilirsiniz. Ancak çamaşırları petekte kurutmak esasında sandığınız kadar masum değil. Radyatör uzmanı Andy Ellis, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Doğal gaz faturası düşürme yöntemleri: Hem kombiniz az yakacak hem de eviniz sıcak kalacak!

Doğal gaz faturası düşürme yöntemleri: Hem kombiniz az yakacak hem de eviniz sıcak kalacak!

Havaların soğumasıyla birçok hane enerji tasarrufu yapmak amacıyla doğal gaz veya elektrikli ısıtıcılarını açmaktan kaçınıyor. Bununla birlikte ısınmaya ihtiyaç duyan birçok kişi, çamaşırlarını kurutmanın zorluğuyla da başa çıkmaya çalışıyor. Özellikle dış mekan alanı bulunmayan apartman dairelerinde yaşayanlar ise çamaşırlarını kurutmak için peteklere yöneliyor.

ÇAMAŞIRLARI PETEKTE KURUTMAK CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Fakat uzmanlar, bu yöntemin düşündüğünüzden daha fazla risk taşıdığı yönünde uyarıda bulundu. Çamaşırların peteklerde kurutulmasının hem ev bütçesi hem de sağlığı olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Posh.co.uk'a konuşan radyatör uzmanı Andy Ellis, bu uygulamanın çeşitli zararlarını sıralayarak dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Ellis, "Radyatör üzerine çamaşır koymak kolay bir çözüm gibi görünse de bu alışkanlık, birçok açıdan ciddi sorunlara yol açabilir" ifadesini kullandı.

MALİYET ARTIŞI, DOĞAL GAZ FATURALARINI KATLAYABİLİR

Peteklerin çamaşırlarla kapatılması, ısının odaya yayılmasını engelliyor ve kombinin daha fazla çalışmasına yol açıyor. Bu durum, doğal gaz faturası düşürme konusunda engel teşkil ederken uzun vadede ekonomik bir yük oluşturabiliyor. Ellis, "Radyatör giysilerle kaplıysa, kombiniz odanızı ısıtmak için çok daha fazla çalışacak ve bu da enerji maliyetlerini artıracaktır" dedi.

KÜF VE NEM OLUŞMASI SORUNUNA DİKKAT

Radyatörde kuruyan çamaşırlar, havaya fazla miktarda nem salarak evde küf oluşumuna yol açabilir. Bu da hem eve hasar verir hem de iç mekan hava kalitesini düşürerek sağlık riskleri oluşturur. Uzmanlar, bu durumun solunum sorunları ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

Ellis, "Mali etkilerinin yanı sıra, evinize ve sağlığınıza da zarar vermiş olursunuz. İç mekan hava kalitesi küf oluşumuna neden olabilir ve bu da grip benzeri semptomlar gibi sağlık risklerine yol açabilir" diye konuştu.

KIYAFETLERİNİZE DE ZARAR VEREBİLİR

Radyatörle doğrudan temas halinde olan kıyafetler lekelenebilir ve kumaşı da zamanla zayıflayabilir. Isı nedeniyle renklerin akması sonucu renk değişikliği de oluşabilir. Bu sebeple de özellikle çok sevdiğiniz kıyafetlerinizi peteklerde kurutmaktan kaçınmanızda fayda var.