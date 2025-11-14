Camı kırıp eve girdi, yaşlı kadının ağzını bantlayıp dehşeti yaşattı!

Beşikdüzü ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi’nde maskeli hırsız dehşet saçtı. Maskeli ve eldivenli bir şahıs, evin banyo camını kırarak 70 yaşındaki Ayşe K.'nın evine girdi. Gürültü üzerine uyanan Ayşe K., karşısında maskeli hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı.

AĞZINI BANTLADI, ALTINLARINI ÇALDI

Yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından kadını etkisiz hale getirip ağzını bantlayan saldırgan, kolundaki iki altın bileziği alarak kaçtı. Bantlardan kurtulmayı başaran Ayşe K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayati tehlikesi bulunmayan şekilde yaralandığını belirledi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Evde parmak izi çalışması yapıldığı, çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı ve şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.