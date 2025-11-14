Menü Kapat
 | Özge Sönmez

Camı kırıp eve girdi, yaşlı kadının ağzını bantlayıp dehşeti yaşattı!

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde dehşet yaşandı. 70 yaşındaki Ayşe K.'nın evine giren maskeli şahıs, kadının ağzını bantlayarak iki bileziğini çaldı. Bantlardan kurtulan kadın, ekipleri arayarak yardım istedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 13:24

Beşikdüzü ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi’nde maskeli hırsız dehşet saçtı. Maskeli ve eldivenli bir şahıs, evin banyo camını kırarak 70 yaşındaki Ayşe K.'nın evine girdi. Gürültü üzerine uyanan Ayşe K., karşısında maskeli hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Camı kırıp eve girdi, yaşlı kadının ağzını bantlayıp dehşeti yaşattı!

AĞZINI BANTLADI, ALTINLARINI ÇALDI

Yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından kadını etkisiz hale getirip ağzını bantlayan saldırgan, kolundaki iki altın bileziği alarak kaçtı. Bantlardan kurtulmayı başaran Ayşe K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayati tehlikesi bulunmayan şekilde yaralandığını belirledi.

Camı kırıp eve girdi, yaşlı kadının ağzını bantlayıp dehşeti yaşattı!

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Evde parmak izi çalışması yapıldığı, çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı ve şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Aydın'da feci kaza! Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı
Cinayet şüphesi uyandıran olay! Polis ekipleri gelmeden kayıplara karıştılar
