Camiye alçak saldırı! Mahalle ayağa kalktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ndeki tarihi Havai Camii, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca tahrip edildi. Cami eklentisindeki abdesthane ve tuvaletlerdeki musluklar ile pisuvarlar kırılarak kullanılamaz duruma getirildi.
Avludaki evliya kabirlerinin taşlarında da hasar oluşturulduğu görüldü. Dün gece yatsı namazından sonra gerçekleştirildiği düşünülen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Esnaf ve vatandaşlar, saldırıyı yapanların bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. Suçluların yakalanması için güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi.