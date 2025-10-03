Camiye alçak saldırı! Mahalle ayağa kalktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ndeki tarihi Havai Camii, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca tahrip edildi. Cami eklentisindeki abdesthane ve tuvaletlerdeki musluklar ile pisuvarlar kırılarak kullanılamaz duruma getirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avludaki evliya kabirlerinin taşlarında da hasar oluşturulduğu görüldü. Dün gece yatsı namazından sonra gerçekleştirildiği düşünülen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esnaf ve vatandaşlar, saldırıyı yapanların bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. Suçluların yakalanması için güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi.