Camide tepki çeken olay! 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Manisa'da tepki çeken bir olay yaşandı. Camide gayri ahlaki davranışlarda bulunan 3 kişi yakalandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olay 29 Eylül'de 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Lalapaşa Camisi'ne kapı kilidinin kırılarak girildiği ve içeride gayri ahlaki davranışlarda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. ile M.E.A. tutuklandı. 16 yaşındaki S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.