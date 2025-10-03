Camide tepki çeken olay! 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Manisa'da tepki çeken bir olay yaşandı. Camide gayri ahlaki davranışlarda bulunan 3 kişi yakalandı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olay 29 Eylül'de 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Lalapaşa Camisi'ne kapı kilidinin kırılarak girildiği ve içeride gayri ahlaki davranışlarda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. ile M.E.A. tutuklandı. 16 yaşındaki S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.