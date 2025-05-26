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 | Selahattin Demirel

Çanakkale'de müdür yardımcısı doğa yürüyüşünde kayboldu! 27 saat sonra cansız bedeni bulundu

Çanakkale'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, doğa yürüyüşü sırasında kayboldu. Bartu'ya ulaşmak için yapılan arama çalışmalarından 27 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

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Çanakkale'de müdür yardımcısı doğa yürüyüşünde kayboldu! 27 saat sonra cansız bedeni bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 21:17

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, dün saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Adatepebaşı köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında 17 kişilik grup ile doğa yürüyüşü yaptığı sırada kayboldu. Grup durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede arama çalışması başlatıldı.

70 KİŞİLİK AFAD EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 25 kişilik asayiş timi ve 1 iz takip köpeği, 2 dron, Çanakkale AFAD'dan İl Müdürü, 1 Şube Müdürü ve 6 kişilik arama kurtarma ekibi, 1 dron, AKUT'tan 5 kişilik arama kurtarma ekibi ve köylülerden oluşan yaklaşık toplam 50 kişilik ekibe ilave olarak AFAD Başkanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli illerinden 70 kişilik AFAD Arama Kurtarma ekibi görevlendirildi.

Çanakkale'de müdür yardımcısı doğa yürüyüşünde kayboldu! 27 saat sonra cansız bedeni bulundu

GÜRLEK ŞELALESİ YAKINLARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgede devam eden 120 kişilik ekiple arama çalışmaları sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, 27 saat sonra Gürlek Şelalesi yakınlarında ölü bulundu.

Çanakkale'de müdür yardımcısı doğa yürüyüşünde kayboldu! 27 saat sonra cansız bedeni bulundu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kazdağı'nda yürüyüş yaptığı sırada, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Adatepebaşı Köyü Gürleyik Şelalesi civarında kaybolan vatandaşımızın bulunması için Jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve çevre illerden gelen destek ekipleri ve bölge halkının katılımıyla kapsamlı arama kurtarma çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde, 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.34 itibarıyla vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

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