Çanakkale'de orman yangını! Bölgeden kahreden görüntüler: Yeşil siyaha döndü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle daha geniş bir alana yayıldı. Yangının 17'nci saatinde havadan ve karadan müdahaleler devam ederken, yanan alanlar dron kamerası ile görüntülendi. İşte yangının küle çevirdiği bölgeden görüntüler...

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangın rüzgarın da etkisiyle daha geniş alana yayıldı. Yangına dün havadan 4 uçak, 6 helikopter ile müdahale edildi. Ekiplerin seferber olduğu orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla yeniden müdahale başladı. Yanan bölgeler ise dron kamerasıyla kaydedildi. Küle dönen orman görenleri kahretti.

BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Yangında oluşan can güvenliği riski sebebiyle dün tahliye edilen Naldöken, Tuzla, Taşağıl ve Çamköyündeki vatandaşlarla evlerine dönmeye başladı.



Ayvacık ilçesinde bağlı Tuzla köyünde yaşayan yaşlı bir kişi kadının tahliyesine jandarma ekipleri yardım etti.

Ekipler yürüyemeyen yaşlı kadını omuzlarına alarak evden çıkardı. Öte yandan Tuzla köyündeki birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri zarar gördü.

Bazı hayvan damlarındaki küçükbaş hayvanlar telef oldu. Tuzla köyünde bulunan 1'inci Murat tarafından 659 yıl önce yaptırılan ve restorasyon aşamasındaki Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesinde bulanan tarihi mezarlar da alevlerden etkilendi.

Yangında yanan ormanlık alanlar ile yerleşim yerleri dron ile görüntülendi.