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 | Özge Sönmez

Çanakkale'yi yakan şüpheliler yakalandı! Akli dengeleri yerinde değilmiş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 15 Temmuz'da çıkan ve 4 köyü etkileyen yangını akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen 2 kişinin çıkardığı belirlendi.

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Çanakkale'yi yakan şüpheliler yakalandı! Akli dengeleri yerinde değilmiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:37

ilçesi Naldöken köyü mevkiinde 15 Temmuz günü çıkan korkunç yangın rüzgarın da etkisiyle daha geniş alana yayıldı. 4 köyü etkileyen orman yangınına havadan 4 uçak, 6 helikopter, karadan ise 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile müdahale edildi.

Çanakkale'yi yakan şüpheliler yakalandı! Akli dengeleri yerinde değilmiş

21 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın 21 saatin ardından kontrol altına alındı. Yangında Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken, Tuzla, Taşağıl ve Çamköy köyleri etkilendi. Köylerde birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri yangından zarar gördü.
Yangında, Tuzla köyünde bulunan 1. Murat tarafından yaptırılan restorasyon aşamasındaki 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesinde bulunan tarihi mezarlar alevlerden etkilendi.

Çanakkale'yi yakan şüpheliler yakalandı! Akli dengeleri yerinde değilmiş

YANGINI ÇIKARANLAR YAKALANDI

4 köyün etkilendiği orman yangınında 400'ü ormanlık alan olmak üzere toplam bin 400 hektar alan zarar gördü. Başlatılan soruşturma kapsamında orman yangınını akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen M.Ö. (62) ve R.Ö.'nün (75) çıkardığı belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikeri adlliyede işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çanakkale'yi yakan şüpheliler yakalandı! Akli dengeleri yerinde değilmiş
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ETİKETLER
#orman yangını
#ayvacık
#Naldöken
#Tarihi Camii
#Yangın Zararları
#Çevre Felaketi
#Yaşam
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