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 | Bengül Arıca

Cani kocadan 'pes' dedirten savunma! Kabloyla ellerini ayaklarını bağlayıp ütüyle dehşeti yaşattı!

Kadıköy'de ocak ayında yaşanan korkunç olayda 25 yaşındaki Emrah K., 31 yaşındaki eşi Maftuna T.'ye dehşeti yaşattı. Genç kadının evde olmadığını gören koca kıskançlık krizine girip talihsiz kadını önce bıçakladı, ardından ütü kablosunu kesip kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. İşkence bununla da bitmedi... Komşuların ihbarı üzerine cani eş yakalanıp tutuklandı. Eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için sinir krizi geçirdiğini öne süren Emrah K. "pişmanım, gözüm döndü" dedi. İşte kan donduran olayın detayları...

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Cani kocadan 'pes' dedirten savunma! Kabloyla ellerini ayaklarını bağlayıp ütüyle dehşeti yaşattı!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 09:27

İstanbul Kadıköy'de yaşanan olayda genç kadın, kıskançlık krizine giren eşi tarafından korkunç bir şekilde işkenceye uğradı. 15 Ocak 2025 sabahı saat 04:00 sularında Göztepe'deki evine gelen Emrah K., eşi Maftuna T.'nin evde olmadığını görünce önce bebek bakıcısıyla karşılaştı. Eşini telefonla arayıp eve çağıran adam, saat 07:00'de eşi geldiğinde "karşılıklı aldatma" iddialarıyla tartışmaya başladı.

EŞİNİN KAFASINI DUVARA VURDU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; tartışmanın şiddetlenmesiyle iddiaya göre eşi Maftuna'nın kafasını duvara vuran Emrah K., ardından kadını tekmelemeye başladı. Çocuğun ağlamasıyla bakıcı evden ayrılırken Maftuna T., odasına kaçıp kapıyı kilitledi ancak saldırgan adam eline bıçak alıp kapıyı kırarak içeri girdi.

Cani kocadan 'pes' dedirten savunma! Kabloyla ellerini ayaklarını bağlayıp ütüyle dehşeti yaşattı!

KORKUNÇ İŞKENCE

Sinir krizi geçiren Emrah K., iddiaya göre eşi Maftuna'yı bıçakladı, ardından ütü kablosunu kesip kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. İşkence bununla da bitmedi, eline geçirdiği kemer ve ütüyle eşinin yüzüne ve kafasına defalarca vurdu. Kanlar içinde kalan kadın baygın düşene kadar süren saldırı sırasında Emrah K., olayın videosunu çekip eşinin annesine gönderdi.

"BU KADINI ÖLDÜRECEĞİM"

Apartmandaki komşular da "Kurtarın beni, beni öldürüyor!" sesleriyle dehşete kapıldı. İddiaya göre üst kata çıkan komşuya kapısı açık dairenin içinden elinde bıçakla bağıran Emrah K., "karışma, seni de bıçaklarım" diyerek tehditte bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler kapıyı çaldığında ise Emrah K. "Gidin buradan... Bu kadını öldüreceğim" diyerek bağırmaya başladı.

Cani kocadan 'pes' dedirten savunma! Kabloyla ellerini ayaklarını bağlayıp ütüyle dehşeti yaşattı!

VÜCUDU TANINMAZ HALDE

Polis kapıyı kırarak içeri girdiğinde Maftuna T.'yi yerde kanlar içinde yatarken buldu, saldırgan ise gözaltına alındı. Savcılıkça başlatılan soruşturmada şüpheli Emrah K., adli makamlarca tutuklanırken ağır yaralanan Maftuna T. hastanede tedavi altına alındı. Adli Tıp raporunda ise Maftuna T.'nin yüzünün tanınmaz hale geldiği, vücudunda kemik kırıkları, diş kayıpları, darp izleri, bıçak esikleri oluştuğu kaydedildi.

"PİŞMANIM, GÖZÜM DÖNDÜ"

Şüpheli Emrah K. ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle sinir krizi geçirdiğini öne sürdü. Eline bıçak aldığını kabul etmezken ütüyle vurduğunu, kabloyla bağlayıp bağlamadığını hatırlamadığını söyledi. Eşini döverken çektiği görüntüleri eşinin annesine yolladığını da itiraf eden şüpheli "Pişmanım, gözüm döndü" dedi

46 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, hazırladığı iddianamede şüpheli Emrah K.'nin "öldürme kastı" ile hareket ettiğini kaydederek polis müdahalesi olmasaydı olayın öldürmeye teşebbüsle sonuçlanabileceğini vurguladı. Şüpheli Emrah K.'ye "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Kadına ve Eşe Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Cebir ve Tehditle, Silahla, Eşe karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 46 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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ETİKETLER
#kadına şiddet
#iskence
#kıskançlık
#Ev Içi Şiddet
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