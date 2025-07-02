Diyarbakır'da feci olay: Kayınpeder gelinini öldürdü

Diyarbakır'da bir kadın, kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayeti işleyen adam gözaltına alınırken kadının naaşı Adli Tıp'a götürüldü.

Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'ndeki bir binada kayınbaba N.Y, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı gelini S.N.Y'ye silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde S.N.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

S.N.Y'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekiplerince gözaltına alınan N.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.