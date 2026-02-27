Menü Kapat
Canlı bulana 100 bin TL, ölü bulana 10 bin TL ödül! Binlerce ilan verdiler: Ruslar köpeklerini arıyor

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek Antalya'nın Döşemealtı ilçesine yerleşen İvakina çifti köpekleri kaybolan köpekleri için binlerce ilan verdi. Rus aile köpekleri canlı bulana 100 bin TL, ölü bulana 10 bin TL ödül verecek.

Antalya'da 10 Ocak'ta 8 kişilik bir kafile halinde Kemer'in Tekirova İlçesi'nde Tahtalı Dağı eteklerinde gezmeye çıkan Rus aile köpekleri Rubi ve Boris'i kaybetti.

Otomobilleriyle Tahtalı Teleferik yoluna giren kafile, Galina İvakina'nın rahatsızlanması üzerine durakladı. Grup araçlarından inince köpekler de ormanlık alanda oynamaya başladı.

KÖPEKLERİN KAVGA SESİNİ DUYDU

Galina İvakina'yı yürüterek kendine gelmesine çalışan grup, o sırada orman içinde bulunan Boris ve Robi'nin bulunduğu bölgeden köpeklerin kavga sesini duydu. O noktaya doğru ilerleyen grubun karşısına büyük bir Kangal köpeği çıkınca, yanlarında çocuklar da bulunan kafile köpeğin saldırması üzerine uzaklaşmak zorunda kaldı.

ROBİ'NİN TAKİP CİHAZI BULUNDU, BORİS'TEN HABER YOK

Bütün güçlüklere rağmen köpeklerini aramaktan vazgeçmeyen aileler, kaybolduktan 9 gün sonra Robi'nin tasmasındaki takip cihazını çobanların çöp döktüğü yerin yanında buldu. Vladislav İvakin, durumu çobanlara sorduğunda "Biz görmedik" cevabını aldığını öne sürdü.

Kayıp köpek sahiplerinin ısrarlı aramalarından birine katıldığını söyleyen arkadaşları Zülfiye Aslan da aileyle birlikte köpekleri bulmak için gittiklerinde bir çobanın yanlarına gelerek "Burada duramazsınız, burası özel mülk, jandarma gelecek" dediğini, kendisinin "Siz mi çağırdınız?" sorusu üzerine "hayır, Teleferik'ten aradılar" cevabını verdiğini ancak kendilerinin Teleferik istasyonundaki kişilere bunu sorduklarında "Biz hiçbir şey bilmiyoruz, bize ne? Biz niye arayalım ki?" cevabını aldıklarını belirtti.

BİNLERCE EL İLANI BASTIRDILAR

Kayıp köpeklerini aramaktan vazgeçmeyen sahipleri, bastırdıkları binlerce el ilanında köpekleri sağ bulana 100 bin TL, ölüsünü bulana 10 bin lira ödül koyarak ve her gün gidip ortalama 200 kilometre yol kat ederek köpeklerini bulma umutlarını diri tutmaya çalışıyor.

