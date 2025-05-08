Canlı yayında oyun oynarken hayatının şokunu yaşadı! O korku dolu anlar kamerada

Amasya’da 5 katlı bir binanın altındaki iş yerinin sahibi Nurettin Gülünaz binanın çatısına yıldırım düşmesiyle kabusu yaşadı. O sırada cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayan genç büyük bir panikle kaçtı. O korku dolu anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Amasya'da bir binanın çatısına düşen yıldırım korku dolu anlara neden oldu. Akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası 5 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Binanın altındaki iş yerinin sahibi genç, o sırada cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayıp çay içerken büyük bir şok yaşadı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Patlama sesiyle büyük korku yaşayan 27 yaşındaki Nurettin Gülünaz, "Gök gürledi. Ne yağacağımı şaşırdım. Yıldırım 10 metre kadar yakınına düştü" diye konuştu.

"ORTALIK BİR ANDA AYDINLANDI"

Mahalleyi aydınlatan yıldırımın büyük bir gürültüye neden olduğunu anlatan mahalle muhtarı Ali Kanar da, "Büyük bir patlamayla kendimizi dışarı attık. Ortalık bir anda aydınlandı. Yıldırımın karşı binanın çatısına düştüğünü öğrendik. İtfaiye ekipleri de mahalleye geldi. Herhangi bir zarar yok" şeklinde konuştu. Yıldırımın etrafı aydınlattığı görüntüler iş yerlerinin kameraları tarafından da kaydedildi.