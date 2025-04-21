Cansız bedeni sulama kanalında bulundu! 13 yaşındaki Bünyamin'den acı haber

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan çocuktan acı haber geldi. 13 yaşındaki Bünyamin Saruhan2ın cansız bedeni bir gün sonra sulama kanalında bulundu.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden gelen haber kahretti. Kayıp Bünyamin'in cansız bedeni sulama kanalında bulundu. 13 yaşındaki Bünyamin Saruhan isimli çocuk, dün öğle saatlerinde evden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Ortadan kaybolan çocuğa ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler, vatandaşlarla birlikte yaptıkları aramada Bünyamin Saruhan'ın cansız bedenine kırsal Obalı Mahallesi yakınlarında ulaştı. DSİ'ye ait sulama kanalında bulunan ceset, çıkartılarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ekipler, çocuğun sulama kanalına nasıl düştüğü ile ilgili çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.