Cansız bedeni sulama kanalında bulundu! 13 yaşındaki Bünyamin'den acı haber

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden gelen haber kahretti. Kayıp Bünyamin'in cansız bedeni sulama kanalında bulundu. 13 yaşındaki Bünyamin Saruhan isimli çocuk, dün öğle saatlerinde evden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Ortadan kaybolan çocuğa ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ SULAMA KANALINDA BULUNDU

Ekipler, vatandaşlarla birlikte yaptıkları aramada Bünyamin Saruhan'ın cansız bedenine kırsal Obalı Mahallesi yakınlarında ulaştı. DSİ'ye ait sulama kanalında bulunan ceset, çıkartılarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ekipler, çocuğun sulama kanalına nasıl düştüğü ile ilgili çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.