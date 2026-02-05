Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Çatıda biriken kar ölüm getiriyordu! İş yeri sahibi kılpayı kurtuldu

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı zaman zaman vatandaşların hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Özellikle çatılarda biriken karlar düştüğü zaman vatandaşların ölümüne sebep olabiliyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Hakkari'de, bir binanın çatısından tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi düşerken o esnada dükkanında vitrine malzeme yerleştiren işletme sahibi ölümden döndü.

Çatıda biriken kar ölüm getiriyordu! İş yeri sahibi kılpayı kurtuldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 09:35

Yurt genelinde soğuk ve etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı zaman zaman vatandaşların da hayatını tehdit eder hale gelmiş durumda. Hakkari'nin ilçesinde de yüksek kesimlerde 3 metreyi, ilçe merkezinde ise 1 metreyi geçen kar kalınlığı yerleşim yerlerinde tehlike saçmaya başladı. Çatılarda biriken buz kütleleri büyük bir risk faktörüne dönüştü.

Çatıda biriken kar ölüm getiriyordu! İş yeri sahibi kılpayı kurtuldu

İŞ YERİ SAHİBİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Esenyurt Mahallesi'nde bulunan sitedeki bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri büyük bir gürültüyle düştü. O esnada zemin katta bulunan Cenk Akbıyık'a ait doğal gaz dükkanının vitrini, düşen kütlelerin basıncıyla patladı. Parçalanan camlar ve yerinden sökülen çerçeveler içeriye savruldu.

Çatıda biriken kar ölüm getiriyordu! İş yeri sahibi kılpayı kurtuldu

İş yeri sahibi Cenk Akbıyık, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Akbıyık, raflara malzeme dizdiği sırada olayın gerçekleştiğini belirterek, "Akşam saatlerinde yeni gelen malzemelerle ilgileniyordum. Tam camın kenarındayken büyük bir patlama sesi duydum. Buzlu kar kütleleri camları kırıp çerçeveleri içeri fırlattı. Az daha cam parçalarının hedefi olacaktım, ölümden döndüm. Büyük bir korku ve panik yaşadık. İş yerimde ciddi var, mağdur oldum. Bu dev kar kütlelerine karşı acilen önlem alınması gerekiyor" dedi.

Çatıda biriken kar ölüm getiriyordu! İş yeri sahibi kılpayı kurtuldu

Olay sonrası iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar benzer kazaların yaşanmaması için çatılarda kar temizleme çalışması yapılması çağrısında bulundu.

