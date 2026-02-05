Çatıda biriken kar ölüm getiriyordu! İş yeri sahibi kılpayı kurtuldu

Yurt genelinde soğuk ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı zaman zaman vatandaşların da hayatını tehdit eder hale gelmiş durumda. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yüksek kesimlerde 3 metreyi, ilçe merkezinde ise 1 metreyi geçen kar kalınlığı yerleşim yerlerinde tehlike saçmaya başladı. Çatılarda biriken buz kütleleri büyük bir risk faktörüne dönüştü.

İŞ YERİ SAHİBİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Esenyurt Mahallesi'nde bulunan sitedeki bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri büyük bir gürültüyle düştü. O esnada zemin katta bulunan Cenk Akbıyık'a ait doğal gaz dükkanının vitrini, düşen kütlelerin basıncıyla patladı. Parçalanan camlar ve yerinden sökülen çerçeveler içeriye savruldu.

İş yeri sahibi Cenk Akbıyık, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Akbıyık, raflara malzeme dizdiği sırada olayın gerçekleştiğini belirterek, "Akşam saatlerinde yeni gelen malzemelerle ilgileniyordum. Tam camın kenarındayken büyük bir patlama sesi duydum. Buzlu kar kütleleri camları kırıp çerçeveleri içeri fırlattı. Az daha cam parçalarının hedefi olacaktım, ölümden döndüm. Büyük bir korku ve panik yaşadık. İş yerimde ciddi maddi hasar var, mağdur oldum. Bu dev kar kütlelerine karşı acilen önlem alınması gerekiyor" dedi.

Olay sonrası iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar benzer kazaların yaşanmaması için çatılarda kar temizleme çalışması yapılması çağrısında bulundu.