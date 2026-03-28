Çatıdan römorkun üzerine düştü! Yaşlı adam olay yerinde can verdi

Uşak merkeze bağlı Paçacıoğlu köyünde meydana gelen olayda, tamir etmek için yaşadığı evin çatısını çıkan 74 yaşındaki Ahmet Güneş, prefabrik bölüme geldiği esnada kırılması sonucu, park halindeki traktör römorkunun üzerine düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Güneş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Güneş’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.