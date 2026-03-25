Minibüs yaşlı adama böyle çarptı! Koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı

Manisa'nın Salihli ilçesinde D300 kara yolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Eşref Yeşilkuş'a 68 yaşındaki R.A.'nın kullandığı minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Eşref Yeşilkuş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan kaza anı, saniye saniye bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.