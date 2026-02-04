Çatıya çıkınca şoke oldu! 20 yıldır oradaydı ama kimsenin ruhu duymadı: Gizem sonunda çözüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir traktör tamircisinin çatısında bulunan hurda araç, ekipleri harekete geçirdi. Yaklaşık 20 yıldır orada bulunan aracın gizemi sonunda çözüldü.

Akıntı nedeniyle çatıyı kontrol etmek isteyen Berat Ertopuz, çatı üzerinde hurda bir araçla karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine adrese giden ekipler, araç sahibine ulaştı. Ancak otomobilin sahibi aracı almayacağını beyan etti.

GİZEM 20 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Aracın gizemi 20 yıl sonra çözüldü. İş yerinin bitişiğinde yaklaşık 20 yıl önce Vedat isimli bir oto kaporta ustasının faaliyet gösterdiği, gelen hasarlı aracın sahibi ile anlaşmazlık yaşadığı ve aracı vinçle kendi iş yerinin çatısına koyduğu öğrenildi. Öte yandan kaporta ustasının ise yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybettiği belirtildi.

"LÜTFEN ARACINIZI ALIN, BİZ DE ÇATIMIZI YAPALIM"

Konuya ilişkin açıklama yapan iş yeri yetkilisi Berat Ertopuz, "Bu mülk sahibinin halasının oğluyum. Kendisi İstanbul'da yaşıyor, kiracılarla ilgili işleri ben yürütüyorum. Bina eski olduğu için çatı yapma kararı aldık. Çatıya çıktığımızda 30-35 yıllık bir araçla karşılaştık. Komşularla yaptığımız görüşmelerde aracın yan taraftaki bir tamirciye getirildiğini, yaşanan anlaşmazlık sonrası önce kendi çatısına, daha sonra da bizim çatımıza alındığını öğrendik. Araç buradan kaldırılmadan çatı yapmamız mümkün değil. Emniyete başvurduk, trafik ekipleri geldi ancak konunun polis merkezinde çözülmesi gerektiği söylendi. Araç sahibine buradan sesleniyorum; lütfen aracınızı alın, biz de çatımızı yapalım" diye konuştu.