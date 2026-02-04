Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kastamonu'da gizemli yer altında tepki çeken olay! Vatandaşlar ayaklandı: Daha önce ışık görüyorduk

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Gebeoğlu Tepesi’nin eteklerinde çeşitli bulgular elde edilen yapı defineciler tarafından tahrip edildi. Bölge halkı yetkililere ve arkeologlara seslendi.

'nun ilçesinde bulunan Gebeoğlu Tepesi’nde keşfedilen yaklaşık 500 metre uzunluktaki usrlarla çevrili alandaki yer altı kalıntıları definiciler tarafından zarar gördü. Bölgedeki vatandaşlar definecilerin kaçak kazıları sebebiyle tahrip edilen yapılar için yetkililere seslendi.

Yapıların, Kalkolotik dönemde ve Roma İmparatorluğunun Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra yer altı şehri olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.

Kastamonu'da gizemli yer altında tepki çeken olay! Vatandaşlar ayaklandı: Daha önce ışık görüyorduk

"SURLAR VE DUVARLAR TAMAMEN YIKILMIŞ, ODALAR KAYBOLMUŞ"

Bölgede incelemelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, bölgenin incelenerek koruma altına alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Kastamonu'da macera turizmi rotaları yapılırken, güzergahımız olan Cide destinasyonumuza geldiğimizde buraları gezdik, dolaştık. Birçok alanda dolaşırken Hasan Üle yolumuz kesişti. Hasan Ünlü'yü alan kılavuzu olarak yanımıza aldık. Hasan hocamızın bize bahsettiği yerlerde sütunlar vardı. Kaya oluşumları inanılmazdı. Bir yapı taşları olduğundan bir Horasan taşlarının harçlarla yapıldığını gördük. Arkamızdaki gördüğümüz büyük kaya kitlesinin etrafında dolaştığımızda mağara, tünel gibi yer gördük, burayı geçtik. 15-20 metre yürüdük. Daha önce geldiğimde bir ışık görüyordum ama ilerlemekte tereddüt ettim. O zaman donanımlı değildik, içeriye doğru giremedik. Şimdi geldiğimizde baktık ki tamamen kapanmış. Demek ki arka tarafına işlem yapılmış. Arka yerleşim alanıyla bir bağlantı olduğunu anlıyoruz ve orada küpler, küp parçaları var. 3 yıl önce geldiğimizde alanla şu anki alan çok farklı.

Kastamonu'da gizemli yer altında tepki çeken olay! Vatandaşlar ayaklandı: Daha önce ışık görüyorduk

ARKEOLOGLARA ÇAĞRI YAPTILAR

3 yıl önce geldiğimizde duvarlar, sütunlar tamamen vardı, odalar görülüyordu ama şimdi gördük ki tamamen deforme edilmiş. Bizler buranın koruma altına alınmasını istiyoruz. Burada bir geçmiş yaşam kalıntıları olduğunu anlıyoruz. Arkeologların gelip burada bir araştırma yapmasını istiyoruz. Gebeoğlu Tepesi bir savunma amaçlı kullanıldığını ve bu surların, duvarların da savunma amaçlı yapıldığını düşünüyoruz. Yıkılmış kalıntılarını gördük. Sadece yıkılmış ama anlattığına göre 300-400 metre bir sur, duvar kalıntısı var. Biz de gördük ama yıkılmış"

Kastamonu'da gizemli yer altında tepki çeken olay! Vatandaşlar ayaklandı: Daha önce ışık görüyorduk

HAMAM TARZINDA YERLEŞİM YERLERİ VARDI

Yeraltında bulunan yapıların içerisine defalarca girdiğini söyleyen Hasan Ünlü isimli vatandaş şunları söyledi:

"Emekli olduktan sonra buraya pikniğe geldim. Orada bir arkadaşa denk geldik, muhabbet sırasında dedi ki 'burada yeraltında şehir var, evler var' dedi. Geldik baktık, o zaman şu anki halinden yüzde 80 daha iyiydi. Yapı olduğu gibi belli oluyordu. Oval biçimde bir yapı, 2 metre derinliğindeydi. Oradan karşıdaki odaya geçiliyordu. Oradan aşağıya doğru bir kapı açılıyordu. Ama şimdi defineciler talan etmişler. Burayı, araştırılması için her gelen kişiye gösterdim. Buradan içeriye doğru herkes gitti. Sanırım buranın karşısında bir çıkış var. Gittiler, karanlıktan geri dönüp çıktılar. 15-20 metre kadar ileriye doğru gidildi ama ben girmedim. Yukarı kısımda da düzlük var. Bir akşam oraya çıktım. Oradan korktum, çünkü orada düz bir alan var ve altında yerleşim yeri olduğu çok belli oluyor. Aşağıda kazı yapılan yerin yanından çıkışı var. Kaçakçılar talan etmişler ama mükemmel bir yapı var. Altta mükemmel yapılar, hamam tipi yerleşim yeri var. Ben defalarca gördüm, geldim, gezdim. Çok ekip getirdim, onlar da incelediler."

Kastamonu'da gizemli yer altında tepki çeken olay! Vatandaşlar ayaklandı: Daha önce ışık görüyorduk
