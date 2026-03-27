Karabük'te inşaat çalışmaları sonrası oluşan çatlak ve yarıkların valilik konutuna doğru ilerlemesi endişe oluştururken, bölgede başlatılan güçlendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çatlaklar valilik konutuna doğru ilerliyor! Karabük'te inşaat çalışmaları sonrası oluşan ve valilik konutuna doğru ilerleyen çatlak ve yarıklar nedeniyle bölgede güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde inşaat faaliyetleri sonrası yolda çatlaklar oluştu. Çatlaklar zamanla genişleyerek derin yarıklara dönüştü ve valilik konutuna doğru ilerlemeye başladı. Yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini artırdı ve güçlendirme/dolgu çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, çatlak ve yarıkların ilerlemesini durdurmak için kontrollü müdahalelerini sürdürüyor.

Olay, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yürütülen inşaat faaliyetlerinin ardından yolda oluşan çatlaklar zamanla genişleyerek derin yarıklara dönüştü.

Yarıkların valilik konutuna doğru ilerlemesi üzerine yetkililer harekete geçerken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Muhtemel bir riskin önüne geçmek amacıyla güçlendirme ve dolgu çalışmalarına hız verildi.

Öte yandan, çalışmalar kapsamında yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, çatlak ve yarıkların ilerlemesini durdurmak için kontrollü şekilde müdahalelerini sürdürüyor.