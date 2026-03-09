Menü Kapat
 Sude Naz Tekbaş

Konya Ovası’nda bilinçsiz su kullanımı obruk riskini artırıyor!

Konya Ovası’nda bilinçsiz su kullanımı ve yer altı sularının hızla çekilmesi, bölgede obruk oluşumlarını artırıyor. Uzmanlar, 2025 yılı içinde Konya çevresinde 20’ye yakın obruk meydana geldiğini belirterek kontrolsüz su kullanımının ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekiyor. Oda Başkanı Şükrü Arslan açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ovasında bilinçsiz su kullanımı ve yer altı sularının çekilmesiyle su seviyesinde düşüşler devam ediyor. Bölgede çalışmalar yapan uzmanlar, bilinçsiz su kullanımıyla oluşan değişimlerin, oluşan boşlukların zaman içerisinde olarak karşımıza çıktığına dikkat çekiyor. Türkiye genelinde alanları olarak kullanılan arazilerde yer altı sularının kullanımı aralıksız sürüyor. Kullanımın artmasıyla su seviyelerinde hızlı bir şekilde değişimler olduğuna dikkat çeken uzmanlar, 2025 yılında Konya yöresinde 20'ye yakın obruk oluştuğunu belirtti. Oda Başkanı Şükrü Arslan açıklamalarda bulundu.

Konya Ovası’nda bilinçsiz su kullanımı obruk riskini artırıyor!

"ÇEVRE İLÇELERDE OBRUK OLUŞUMUNU BEKLİYORUZ"

Obruk oluşumunun süreceğine dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, "2025 yılında değerlendirdiğimizde 20'ye yakın obruk oluştuğu tespit edildi. Ağırlıklı olarak yine Karapınar yöresi, en fazla obruk oluşan yer olarak gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra çevre ilçelerde Çumra, Karatay'da da obruk oluşumlarını gözlemledik. Bu ne yazık ki litolojik olarak bu bölgeler çok yatkın bölgeler ve ilerleyen dönemlerde de yine ağırlıklı olarak Karapınar olmak üzere çevre ilçelerde de obruk oluşumunu bekliyoruz" dedi.

Konya Ovası’nda bilinçsiz su kullanımı obruk riskini artırıyor!

"OBRUK OLUŞUMLARINDA DAHA ÇOK HIZ GÖRÜYORUZ"

Obruk oluşumun belirli aylarda sayısının arttığına değinen Şükrü Arslan, "Çiftçilerin başka bir gelir kaynağı olmadığı için oluşan obruklardan tedirgin olsalar da işlerine aynen devam ediyorlar. Şu anda 650 civarında Konya Kapalı Havzasında obruğumuz bulunmakta. Bu obrukların her geçen gün yenileri oluşmakta. Özellikle bu yağışlı dönem sonları ve kurak dönem sonlarında obruk oluşumlarında daha çok hız görüyoruz. Yani buna baktığımız zaman nisan ile mayıs aylarında, ağustos ile eylül aylarında obruk oluşumlarında daha çok oluşum gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya Ovası’nda bilinçsiz su kullanımı obruk riskini artırıyor!

"BİLİNÇSİZ SU KULLANIMIYLA OLUŞAN DEĞİŞİMLER KARŞIMIZA OBRUK OLARAK ÇIKACAK"

Arslan, "Obruk oluşan bölgede yeraltı suyu çekildikçe, bu yeraltı suyunun özellikle tarımsal sulama faaliyet dönemlerinde statik seviyelerde aşağı ve yukarı yönlü hareketi çok yüksek oluyor. Bu seviyelerin 10 metrelere ulaşması, buralarda malzemenin eritilmesine ve taşınmasına sebebiyet veriyor. Bunun sonucunda da bilinçsiz su kullanımıyla oluşan değişimler, o boşluklar zaman içerisinde obruk olarak karşımıza çıkıyor. Yine tarımsal faaliyetler döneminde bu statik seviyedeki değişim, ilerleyen dönemlerde yeni obruklar olarak karşımıza çıkmasına sebebiyet verecek. Vatandaşlarımızın, su kullanıcılarımızın tasarruf yönünde daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Konya Ovası’nda bilinçsiz su kullanımı obruk riskini artırıyor!
İLGİLİ HABERLER
Konya Ovası'nda tehlike: Binden fazla dev çukur oluştu, su krizi uyarısı yapıldı
Dev obruk 3 hektar tarım arazisini yuttu! Endonezya'da halka uyarı
AFAD'dan obruk önlemi! Konya Ovası'nın korkulu rüyasına eylem planı...
