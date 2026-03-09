Konya Ovası’nda bilinçsiz su kullanımı obruk riskini artırıyor!

Konya Ovasında bilinçsiz su kullanımı ve yer altı sularının çekilmesiyle su seviyesinde düşüşler devam ediyor. Bölgede çalışmalar yapan uzmanlar, bilinçsiz su kullanımıyla oluşan değişimlerin, oluşan boşlukların zaman içerisinde obruk olarak karşımıza çıktığına dikkat çekiyor. Türkiye genelinde tarım alanları olarak kullanılan arazilerde yer altı sularının kullanımı aralıksız sürüyor. Kullanımın artmasıyla su seviyelerinde hızlı bir şekilde değişimler olduğuna dikkat çeken uzmanlar, 2025 yılında Konya yöresinde 20'ye yakın obruk oluştuğunu belirtti. Oda Başkanı Şükrü Arslan açıklamalarda bulundu.

"ÇEVRE İLÇELERDE OBRUK OLUŞUMUNU BEKLİYORUZ"

Obruk oluşumunun süreceğine dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, "2025 yılında değerlendirdiğimizde 20'ye yakın obruk oluştuğu tespit edildi. Ağırlıklı olarak yine Karapınar yöresi, en fazla obruk oluşan yer olarak gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra çevre ilçelerde Çumra, Karatay'da da obruk oluşumlarını gözlemledik. Bu ne yazık ki litolojik olarak bu bölgeler çok yatkın bölgeler ve ilerleyen dönemlerde de yine ağırlıklı olarak Karapınar olmak üzere çevre ilçelerde de obruk oluşumunu bekliyoruz" dedi.

"OBRUK OLUŞUMLARINDA DAHA ÇOK HIZ GÖRÜYORUZ"

Obruk oluşumun belirli aylarda sayısının arttığına değinen Şükrü Arslan, "Çiftçilerin başka bir gelir kaynağı olmadığı için oluşan obruklardan tedirgin olsalar da işlerine aynen devam ediyorlar. Şu anda 650 civarında Konya Kapalı Havzasında obruğumuz bulunmakta. Bu obrukların her geçen gün yenileri oluşmakta. Özellikle bu yağışlı dönem sonları ve kurak dönem sonlarında obruk oluşumlarında daha çok hız görüyoruz. Yani buna baktığımız zaman nisan ile mayıs aylarında, ağustos ile eylül aylarında obruk oluşumlarında daha çok oluşum gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİLİNÇSİZ SU KULLANIMIYLA OLUŞAN DEĞİŞİMLER KARŞIMIZA OBRUK OLARAK ÇIKACAK"

Arslan, "Obruk oluşan bölgede yeraltı suyu çekildikçe, bu yeraltı suyunun özellikle tarımsal sulama faaliyet dönemlerinde statik seviyelerde aşağı ve yukarı yönlü hareketi çok yüksek oluyor. Bu seviyelerin 10 metrelere ulaşması, buralarda malzemenin eritilmesine ve taşınmasına sebebiyet veriyor. Bunun sonucunda da bilinçsiz su kullanımıyla oluşan değişimler, o boşluklar zaman içerisinde obruk olarak karşımıza çıkıyor. Yine tarımsal faaliyetler döneminde bu statik seviyedeki değişim, ilerleyen dönemlerde yeni obruklar olarak karşımıza çıkmasına sebebiyet verecek. Vatandaşlarımızın, su kullanıcılarımızın tasarruf yönünde daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.