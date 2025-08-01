Çay bahçesindeki kavga kanlı bitti! Sandalyeyi tartıştığı adamın kafasında kırdı

Tekirdağ'da çay bahçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. Olay, Salih Omurtak Caddesi üzeri Atatürk Meydanı yakınlarındaki Park Kafe'de meydana geldi. H.Y., çay bahçesinde oturan M.K.'nın yanına yaklaşarak henüz bilinmeyen bir nedenle laf attı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili birbirine girdi.

KAFASINDA SANDALYE KIRDI

Kendisine küfür edildiğini öne süren M.K. öfkesine hakim olamayarak H.Y.'nin başına sandalye ile vurdu. Yaralanan H.Y. kanlar içinde kaldı. Çıkan kavga, çevrede bulunan komiserin araya girmesiyle önlendi.

Yaralı H.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.