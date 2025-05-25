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 | Yusuf Özgür Bülbül

Cehennem Deresi'nde kum keklikleri böyle kurtarıldı!

Cehennem Deresi'nde fotoğraf çekimi kum kekliği operasyonuna döndü. Fotoğrafçı Tarık Oran, nehir kenarında terk edilmiş balıkçı ağlarına dolanmış iki kum kekliğini kurtardı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 03:22
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 03:22

Şırnak'ın İdil ilçesinde Cehennem Deresi'nde balıkçı ağına takılan koruma altındaki kum kekliği, doğa fotoğrafçısı Tarık Oran tarafından kurtarıldı.

Cehennem Deresi'nde kum keklikleri böyle kurtarıldı!


Cehennem Deresi'nde doğa yürüyüşü yaparak fotoğraf çeken doğa fotoğrafçısı Tarık Oran, nehir kenarında terk edilmiş balıkçı ağlarına dolanmış iki kum kekliği gördü. Kekliklerden biri kurtulmayı başarırken, Oran da diğer kekliği ağlardan kurtardı. Kurtarılan kum kekliği, yapılan kontrolde herhangi bir yara almadığı anlaşılınca doğaya bırakıldı.
Tarık Oran, "Yanımda dağ kekiği toplamak için bulundurduğum makası kullanarak kekliği kurtarmaya çalıştım. Kum kekliğini elime alarak etrafına dolanmış ağları dikkatle kestim. Hayvana zarar vermemeye özen göstererek onu ağlardan kurtarıp doğal ortamına bıraktık" şeklinde konuştu.

Cehennem Deresi'nde kum keklikleri böyle kurtarıldı!


Oran, terk edilmiş balıkçı ağlarının çevreye zarar verdiğine vurgu yaparak, "Bu bölgede çok sayıda bitki ve hayvan türü yaşıyor. Lütfen çevremize sahip çıkalım. Balıkçı arkadaşlarımız da kullandıkları ağları ne suya ne de etrafa bırakıp gitmesinler. Terk edilen ağlar hem suda hem de karada yaşayan hayvanlara büyük zarar veriyor" uyarısında bulundu.

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