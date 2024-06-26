'Cehennem' sıcağında çalışıyor, adeta ateşe ayakla basıyorlar!

26 Haziran 2024 10:45 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:46

Kavurucu sıcaklarda güneş altında çalışan işçiler, büyük zorluklar yaşıyor. Edirne'de 120 derece sıcaklığındaki asfaltın kamyondan boşaltıldığı esnada sıcaklık nedeniyle nefes alamayan işçiler, adeta ateşe ayak basıyorlar.

BAZEN SICAKLIK 150 DERECEYE DAYANIYOR!

Asfalt sıcaklığının 120 derece, hava sıcaklığının da 40 derece olduğunu belirten işçiler, asfalt serimi esnasında sıcaklığın 150 dereceyi aştığını söylediler.

"NEFES ALMAKTA ZORLUK YAŞIYORUZ AMA ALIŞTIK"

Asfalttan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların kendilerine hayretle baktıklarını söyleyen asfalt işçisi Veysel Demircan, sıcaklık nedeniyle nefes almakta zorluk çektiklerini ancak alıştıkları o anlattı. Asfalt işçisi Aytaç Tutuşturan, asfaltın en az 120 derece sıcaklıkla kamyondan boşaltıldığını ve serim yaptıklarını ifade etti.

'ÇALIŞMA ŞARTLARI ÇOK ZOR'

Belediye işçisi Barış Özer, asfalt serimi yapıldığı esnada alttan yerden ayrı havadan ayrı sıcaklık geldiğini belirterek, şartların zor olduğunu söyledi. Edirne Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Nedim Mercan, işçilerin adeta ateşe ayak basarak çalıştığını belirtti.