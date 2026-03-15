İznik Gölü'nün çekilerek suların kuruduğu alanda oynayan 4-5 kişilik çocuk grubu sahil kıyısında toprak altında paslı mühimmat buldu. Paslı top ya da havan mermisi olduğu düşünülen mühimmatı ne yapacaklarını şaşıran çocuklardan biri, babasını aradı. Baba Hüseyin Kurtoğlu daha önce Özel Haraket ekibinde görevli olduğunu, bu merminin uçaksavar olduğunu ifade etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çekilen gölden patlamamış mühimmat çıktı: Oyun oynayan çocuklar buldu İznik Gölü'nün çekilen sularının olduğu alanda oynayan çocuklar, paslı bir mühimmat buldu ve bu mühimmat polis aracılığıyla imha edilmek üzere jandarmaya teslim edildi. İznik Gölü'nün kuruyan alanında oynayan çocuklar, paslı bir mühimmat buldu. Mühimmat, babasıyla birlikte emniyete götürüldü ve imha edilmesi için jandarmaya verileceği belirtildi. Babanın Kurtuluş Savaşı'ndan kalma uçaksavar mermisi olduğu iddiası, uzmanlar tarafından dönemin şartlarına ve mühimmatın yapısına göre çürütüldü; daha çok top veya havan mermisine benzediği ifade edildi. Eski ve paslı mühimmat parçalarının tehlikeli olabileceği, bu nedenle dokunulmadan en yakın emniyet birimine bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

İMHASI İÇİN JANDARMA EKİPLERİNE VERİLECEK

Çocuklarla birlikte emniyete giden baba Kurtoğlu, mermiyi polis ekiplerine teslim etti. Mermiyi alan ekipler, imhası için jandarma ekiplerine verileceğini ifade etti. Baba Kurtoğlu merminin Kurtuluş Savaşı'ndan kalma uçaksavar mermisi olduğunu iddia etse de uzmanlar Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'nin elinde uçaksavar silahının olmadığını, Mondros Mütarekesi sonrasında Osmanlı hava birliklerinin dağıtıldığını, balon ve uçaksavar birliklerinin kapatıldığını, bulunan mühimmatın uç kısmında klasik mermi çekirdeği formunun olmadığı; daha çok top mermisi veya havan mühimmatı gövdesine benzediği belirtildi.

DOKUNMADAN, EN YAKIN EMNİYET BİRİMİNE BİLDİRİLMELİ

Ayrıca, böyle eski ve paslı mühimmat parçalarının tehlikeli olabileceği, içinde patlayıcı kalıntısı bulunma ihtimali olabileceği, bu nedenle dokunmadan, en yakın emniyet birimine veya askeri yetkililere bildirmenin en güvenli yol olduğu aktarıldı.