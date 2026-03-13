İran'dan Türk hava sahasını hedef alan mühimmat için dikkat çeken açıklama: 'Vurgulamak isteriz'

İran’ın Ankara Büyükelçiliğinden 9 gün içerisinde 3'üncü kez Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmata ilişkin açıklama yapılarak Türkiye'nin hedeflenmediğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine dair haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulmak isteriz; İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen son görüşme ve iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki temaslar dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu bildirmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır" denildi.