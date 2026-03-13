İran’ın Ankara Büyükelçiliğinden 9 gün içerisinde 3'üncü kez Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmata ilişkin açıklama yapılarak Türkiye'nin hedeflenmediğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ İran'dan Türk hava sahasını hedef alan mühimmat için dikkat çeken açıklama: 'Vurgulamak isteriz' İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmatların Türkiye'yi hedef almadığını belirterek, İran'dan Türkiye'ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmadığını vurguladı. İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmatların Türkiye'yi hedef almadığını açıkladı. Büyükelçilik, İran'dan Türkiye'ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmadığını belirtti. İran, belirsizlikleri gidermek amacıyla konunun ayrıntılı incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu ifade edildi.

"VURGULAMAK İSTERİZ, HİÇBİR MÜHİMMAT FIRLATILMADI"



İran İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine dair haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulmak isteriz; İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen son görüşme ve iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki temaslar dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu bildirmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır" denildi.

