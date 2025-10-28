Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Çelebi Adası önünde çocuk cesedi bulundu: Devriye ekipleri fark etti

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Çelebi Adası çevresinde devriye ekipleri bir ceset buldu. Yapılan incelemelere göre cesedin erkek çocuğa ait olduğu tespit edildi.

Çelebi Adası önünde çocuk cesedi bulundu: Devriye ekipleri fark etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
19:11
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
19:11

Muğla'nın ilçesindeki Çelebi Adası önlerinde erkek çocuğu bedeni hareketsiz halde bulundu. Ada bölgesinde devriye halindeki Komutanlığı ekipleri bedenin bir erkek çocuğuna ait olduğunu fark etti.

Çelebi Adası önünde çocuk cesedi bulundu: Devriye ekipleri fark etti

ERKEK ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Bölgeye giden ekipler, bir erkek çocuğa ait olduğu belirtilen cesedi denizden çıkardı.

Sahil Güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilen , kimlik tespiti ve otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan cesedin önceki günlerde Ortakent açıklarındaki Ada Burnu ve Çelebi Adası yakınlarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu tahmin ediliyor.

ETİKETLER
#bodrum
#göçmen
#tekne kazası
#ceset
#sahil güvenlik
#Çelebi Adası
#Yaşam
