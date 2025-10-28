Çelebi Adası önünde çocuk cesedi bulundu: Devriye ekipleri fark etti

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Çelebi Adası önlerinde erkek çocuğu bedeni hareketsiz halde bulundu. Ada bölgesinde devriye halindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bedenin bir erkek çocuğuna ait olduğunu fark etti.

ERKEK ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Bölgeye giden ekipler, bir erkek çocuğa ait olduğu belirtilen cesedi denizden çıkardı.

Sahil Güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilen ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan cesedin önceki günlerde Ortakent açıklarındaki Ada Burnu ve Çelebi Adası yakınlarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu tahmin ediliyor.