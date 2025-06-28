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 | Bengül Arıca

Cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar kamerada

Hatay'da tamire getirilen cep telefonu bir anda bomba gibi patladı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken dükkan çalışanı Muhammed Ramazan İbrahim'in çıkan yangına soğukkanlılıkla müdahalesi gündem oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 09:20

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir telefon dükkanında cep telefonu bomba gibi patladı. Dükkan çalışanı Muhammed Ramazan İbrahim'in işleriyle ilgilendiği esnada telefon ısıtıcısına koyduğu cep telefonu bir anda bomba gibi patladı.

Cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar kamerada

PATLAMA ANI KAMERADA

Bataryanın patlamasıyla telefonun alev aldığını fark eden İbrahim, refleksle geri çekilerek yanmaktan kurtuldu. İş yerindeki vatandaşların yaşadığı panik ve patlama anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Patlayan telefona ilk müdahaleyi soğukkanlılıkla yapan İbrahim'in refleksi, alevlerin iş yerini sarmasını engelledi.

Cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar kamerada

"BATARYAYI ISITMAYA KOYDUM VE 5 DAKİKA UNUTUNCA PATLADI"

Telefon ısıtıcısında 5 dakika unuttuğu cep telefonunun bataryasının patladığını ifade eden Muhammed Ramazan İbrahim, "Burada telefon tamiri yapıyoruz. Bir telefon geldi ve tamir edilmesi gerekiyor. Bataryayı ısıtmaya koydum ve 5 dakika unutunca patladı. Kamera görüntüsünde telefonu aldım ve yere attım. Patlamadan korkmadım çünkü alıştım. 5 yıldır telefoncu olarak başıma çok geldi ve o yüzden alıştım. Isıtmaya telefon koyulunca zaten telefon da sıcak olduğu için patladı. Bana çok şükür hiçbir şey olmadı ve sadece telefon yandı. Yanan telefonu da tamir edip hallettim. En son İstanbul'dayken 5 ay önce başıma geldi. Böyle olaylar yılda 2 defa başıma geliyor. İlk patlama anında korktum ama sonra alıştım" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#antakya
#Telefon Patlamasında
#Soğukkanlılık
#Cep Telefonu Tamiri
#Iş Yeri Güvenliği
#Yaşam
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