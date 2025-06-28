Ataşehir'de sanayi sitesinde korkutan yangın! Çok sayıda araç alev alev yandı

Ataşehir'de sanayi sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen ve bir otelin otoparkındaki araçlara da sıçrayan yangında çok sayıda araç hasar gördü.

İstanbul Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki Bostancı Sanayi Sitesi Kılıç Sokak'ta hurdaya ayrılmış araçların çekildiği alanda korku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda her yeri sardı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YANDI

Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bir otelin açık otoparkındaki araçlara da sıçradı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan hemen sonra otomobillerin yanmaya başladığını tespit etti. Polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.