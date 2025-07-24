Cepheye gider gibi alevlerin üzerine gittiler! Yangına böyle direndiler

Bilecik’te 4 gün önce başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle daha geniş bir alana sıçradı. Alevler Bursa Yenişehir ve İznik sınırına kadar dayanırken, bölgeden gelen görüntüler dikkat çekti. İznik Belediyesi ve Ziraat Odası'nın çağrısıyla onlarca çiftçi su dolu tankerlerle bölgeye su taşıdı.

SU DOLU TANKERLERLE DEFALARCA SEFER YAPTILAR

Bursa itfaiyesi ve Bursa ilçe belediyelerinden giden su tankerleri de bölgede görev yaptı. İznikli çiftçiler de Osmaneli ilçesine yardıma gitti. Yangını haber alan köylüler, ellerinde ne varsa toplayıp traktörlerine su tankerlerini bağladı. Konvoy halinde süren yolculuğun ardından adeta yangınla burun buruna gelen çiftçiler Osmaneli kırsalına ulaştılar. Çiftçilerin itfaiye; orman bölge ve jandarma ekiplerine sağladıkları destekle yangın kontrol altına alındı. Köylülerin cepheye gidercesine verdiği mücadele kameraya yansırken, o anlar vatandaşların takdiriyle karşılandı. Öte yandan Bilecik Osmaneli'deki yangının kara dumanları ve külleri dün İznik ve Yenişehir ilçesinde gündüzü adeta geceye döndürdü.