Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Orman şehidinin babası gözleri dolarak anlattı! 'Keçi kaybolsa yardıma koşardı'

Eskişehir'deki çıkan orman yangınına müdahale ettikleri sırada ateş çemberinin içinde kalarak şehit düşen kahramanların yakınları Adli Tıp Kurumu önünde acı bekleyişlerini sürdürüyor. Cenazelerini almak için bekleyen acılı ailelerin sözleri ise herkesi kahretti. Şehit Bayram Eren Arslan'ın babası Gürsel Arslan oğlunun yangını duyunca koşarak gittiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 12:50

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayarak Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında alevlerin içinde kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na getirilmişti.

Orman şehidinin babası gözleri dolarak anlattı! 'Keçi kaybolsa yardıma koşardı'

AİLELERİN ACI DOLU BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Yangında hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin kesin olarak belirlenmesiyle birlikte ailelerin gözleri yaşlı bir şekilde kurum önündeki bekleyişi de sürüyor. İlerleyen saatler ise cenazelerin ailelerine teslim edilmesi bekleniyor.

Orman şehidinin babası gözleri dolarak anlattı! 'Keçi kaybolsa yardıma koşardı'

'YANGINI DUYUNCA KENDİ TUTAMAYIP KOŞARAK GİTTİ'

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen şehit AKUT gönüllüsü Arslan'ın babası Gürsel Arslan, oğlunun fedakarlıklarını gözleri dolarak anlattı.

Baba Arslan, "AKUT gönüllüsü değildi, AKUT sevdalısıydı, AKUT aşığıydı. Keçi kayboluyor, insan kayboluyor gidiyordu. En son Adıyaman depremine gitti. Bir ay sonra geldi, elleri tırnakları mosmordu. Oğlum 'biraz dinlen' dedim. İki gün üç gün durdu, tekrar gitti. Durmuyordu yani, evde durmuyordu." dedi.

Acil durumlarda kendilerine haber vermeden hızlıca olay yerine gittiğini belirten Gürsel Arslan, "Tabii, bize haber yok. Basar saniyesinde gider, çünkü bize haber verirse dakika kaybediyor. Bastı gitti. Ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık." diye konuştu.

Oğluyla en son pazar akşamı görüştüğünü ifade eden Arslan, yardımsever bir oğlu olduğu için gururlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten ciddi anlamda gurur veriyor bana. Dün akşam kızımla konuştum. 'Baba niye ağlıyorsun, abim cennete gitti.' dedi. 'Bak kuşları kurtardı, ağaçları kurtardı, Adıyaman'daki depreme gitti, niye ağlıyorsun ki?' dedi. Yani 16 yaşındaki kızım benden metanetli ama biz duramıyoruz işte."

Şehidin amcası Aydın Arslan ise yeğeninin doğa, hayvan ve insan sevgisiyle dolu olduğunu belirterek, "24 yaşında, 2000 doğumlu, gönüllüydü. Depremde gitti, Marmaris'e gitti. İnsan sever, doğa sever, hayvanseverdi." ifadelerini kullandı.

Orman şehidinin babası gözleri dolarak anlattı! 'Keçi kaybolsa yardıma koşardı'

"ELİNİN ULAŞABİLECEĞİ HER YERE YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI"

Muharrem Canın 20 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan Kızıltepe "Çok sevilen bir insandı. 15 yılı aşkın AKUT görevlisiydi. Elinin ulaşabileceği her yere yardım etmeye çalıştı. Kendisi makine mühendisiydi, baş mühendis olarak görev yapıyordu. Vatanını, milletini seven. Yardımsever harika bir Türk genciydi. Mekanı cennet olsun, ölümü kendisine yakıştıramıyoruz. Çok büyük bir kayıp bizim için. Söylenecek çok şey var ama maalesef sözün tükendiği yerdeyiz" dedi.

Orman şehidinin babası gözleri dolarak anlattı! 'Keçi kaybolsa yardıma koşardı'

"NEREDE YARDIM İŞİ VAR KENDİ BAŞINA ÇEKER GİDERDİ"

Bir hayırseverlikle yavrumuz şehit verdik diyen Bayram Eren Arslan'ın amcası Aydın Arslan, "Kimseye haber vermeden nerede yardım işi var kendi başına çeker giderdi. 1 ay Hatay'da kaldı, sonra Marmaris'e gitti, sonra buraya geldi. Harçlığını alıp giderdi gönüllü olarak" diye konuştu.

Orman şehidinin babası gözleri dolarak anlattı! 'Keçi kaybolsa yardıma koşardı'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzman isim madde madde sıraladı: İşte yangına karşı alınabilecek hayati önlemler
Eskişehir, Afyonkarahisar, Manisa, İzmir ve Karabük'teki orman yangınlarında son durum! Alevler büyüdü, yol ulaşıma kapatıldı
ETİKETLER
#orman yangını
#şehitler
#Akut
#Aşk'ın Ötesinde
#Deprem Katalogu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.