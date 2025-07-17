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 | Baran Aksoy

Cevat Yalçın'dan 1 aydır haber yok! Her yerde aranıyor

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kaybolan ve kendisinden 1 aydır haber alınamayan yüzde 75 zihinsel engelli Cevat Yalçın, her yerde aranıyor.

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Cevat Yalçın'dan 1 aydır haber yok! Her yerde aranıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:47

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Beşyol Mahallesi’nde oturan Birsen Yalçın, oğlu Cevat Yalçın ile birlikte semt pazarına gitti. Alışverişten sonra bir anda annesinin yanından ayrılan Cevat, ’te oturan ablasının yanında gitti. Kısa bir süre burada kalan Cevat, buradan da kaçıp bir daha geri dönmedi.

UMUTLA İZ SÜRÜYOR

Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan gencin bulunması için Yalçın ailesi, sokak sokak dolaşarak umutla iz sürüyor. Oğlunun kendi başına yaşamını sürdüremeyeceğini söyleyen anne, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Cevat Yalçın'dan 1 aydır haber yok! Her yerde aranıyor

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Cevat’ın yüzde 75 zihinsel engeli olduğunu hatırlatan anne Yalçın, "1 aydır kayıp. Hayatından endişe ediyorum. Lütfen gören ya da duyanlar polis ekiplerine haber versin" diyerek yetkililerden ve vatandaşlardan yardım istedi. Polis ekipleri, kayıp Cevat Yalçın’ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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ETİKETLER
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#Cevat Yalçın
#Beşyol
#Yaşam
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