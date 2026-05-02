Edinilen bilgiye göre, Erzincan Açık Cezaevi’nden izinli olarak çıkan ve süresi dolmasına rağmen teslim olmayan T.S.’nin Tekkeköy’de bulunduğuna dair ihbar üzerine ekipler gece harekete geçti. 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı’nda yapılan çalışmalar sırasında şüpheli, ekipleri görerek yanlarına geldi ve kimliğini ibraz etti.

HABERİN ÖZETİ Cezaevi firarisi yakalandı Erzincan Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp teslim olmayan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. isimli şahıs Tekkeköy'de yakalandı. T.S. isimli şahıs, Erzincan Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkmış ve süresi dolmasına rağmen teslim olmamıştır. Tekkeköy'de bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, şahsı 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda yakalamıştır. Yapılan kontrollerde T.S. hakkında İstanbul Anadolu 1. İnfaz Hakimliği'nin kararıyla çeşitli suçlardan toplam 15 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilmiştir. Gözaltına alınan T.S. Samsun Adliyesi'ne sevk edilmiş ve adli işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderilmiştir.

Şahsın yapılan kontrollerinde, İstanbul Anadolu 1. İnfaz Hakimliği’nin kararıyla çeşitli suçlardan toplam 15 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan T.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan T.S. cezaevine gönderildi.