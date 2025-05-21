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 | Özge Sönmez

Cezaevinde uyuşturucu ağı skandalı! Torbacı avukatı hükümlü ele verdi

Konya'da kapalı cezaevindeki akılalmaz uyuşturucu ağı duyanları şaşkına çevirdi. Avukat Halise Karapınarlı'nın 3 mahkuma uyuşturucu sattığını hükümlülerden biri ortaya çıkardı. Avukatın uyuşturucuyu 20 bin liraya sattığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Cezaevinde uyuşturucu ağı skandalı! Torbacı avukatı hükümlü ele verdi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 09:23

Konya'da kapalı cezaevinde yaşananlar duyanları şoke etti. Konya Barosu avukatlarından 41 yaşındaki Halise Karapınarlı, 'hırsızlık' suçundan yatan müvekkili M.T. ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından hükümlünün üzerinde yapılan aramada 1 gram esrar, 0.6 gram eroin ve 0,8 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Yaşanan olayın ardından yapılan incelemelerde avukatın, mahkumlara uyuşturucu sattığı öğrenildi.

EVİNDE DE UYUŞTURUCU BULUNDU

Karapınarlı gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, annesi ve kardeşi ile birlikte yaşayan Halise Karapınarlı'nın evinde de arama yaptı. Karapınarlı'nın odasında yapılan aramada 2.3 gram esrar, 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cezaevinde uyuşturucu ağı skandalı! Torbacı avukatı hükümlü ele verdi

ÖNCEKİ TARİHLERDE DE UYUŞTURUCU GETİRMİŞ

Annesi A.V'nin cebinden de 1 gram kokain ele geçirildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, kendisine komplo kurulduğunu ileri süren Halise Karapınarlı, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede Halise Karapınarlı ve cezaevindeki mahkumlar İ.A. (38), K.A. (22) ve M.E. (39) hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçlarından dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Karapınarlı'nın yakalanmadan önceki tarihlerde de cezaevine uyuşturucu madde getirdiği belirtildi.

Cezaevinde uyuşturucu ağı skandalı! Torbacı avukatı hükümlü ele verdi

'20 BİN TL KARŞILIĞINDA UYUŞTURUCU GETİRMİŞ'

İddianamede hükümlü V.İ'nin yer alan ifadesinde, "Avukat Halise cezaevindeki mahkum ve tutuklulara para karşılığında uyuşturucu madde getiriyordu. Bildiğim kadarıyla ismi Ç. olan bir mahkuma ve ismini bilmediğim 'Bobili' lakaplı bir mahkuma 20 bin TL karşılığında uyuşturucu madde getirmişti. Ben bu durumları öğrendiğimde Halise ile avukat görüşünde, kendisini bu işlere bulaştırtmaması için görüşmüştüm. Hatta telefon görüşmelerinde de ceza evine uyuşturucu madde getirmemesi konusunda sert bir dille uyarılarda bulunmuştum. Ancak beni dinlemedi ve uyuşturucu madde getirmeye devam etti" dedi.

Cezaevinde uyuşturucu ağı skandalı! Torbacı avukatı hükümlü ele verdi

TORBACI AVUKATI HÜKÜMLÜ YAKALATTI

Halise Karapınarlı'nın uyuşturucu ağını çökerten hükümlü M.T. ise, "K.A. Halise Karapınarlı'dan uyuşturucu maddeyi satın alarak koğuşa getirmişti. Koğuşta da maddenin bir kısmını M.E. ile paylaşarak kullanmışlardı. Dosyalarımla ilgili Halise'ye vekalet verdim. Bu tarihten yaklaşık olarak 3-4 gün öncesinde M.E. bana, Halise'nin yine uyuşturucu madde getireceğini, bu maddeleri teslim alıp kendisine getirmemi istedi. Yakalandığı gün Halise benimle görüşmek için cezaevine gelmişti. Halise'nin bana M.E'ye vermek üzere uyuşturucu madde getireceğini biliyordum. Bu nedenle uyuşturucu madde ile ilgili olarak arkadaşlarımın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için gündüz saatlerinde infaz koruma baş memurları ile görüşmek istediğimi söyledim. Yaptığım görüşmede Halise Karapınarlı bir avukatın, benim ile görüşmek için geleceğini benimle birlikte aynı koğuşta kalan kişilere vermek üzere uyuşturucu madde getireceğine dair bilgi verdim. Halise'nin yanına görüşmek için gittim. Görüşme sırasında oda içerisinde bulunan masanın kenarında bir poşetin içerisinde uyuşturucu olarak düşündüğüm madde bulunuyordu. Halise, eliyle bu maddeyi işaret etti. Ben de bu maddeyi aldım. Daha sonra avukat ile görüşmemiz bitti. Görüşme bitiminde bu avukattan teslim almış olduğum maddeyi, kurum baş memurlarına verdim" diye konuştu.

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