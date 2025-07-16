Çift başlı buzağı görenleri şaşkına çevirdi!

Malatya'da çift başlı bir buzağı doğdu. Buzağının sahibi İbrahim Üstün, böyle bir vaka ile ilk kez karşılaştıklarını dile getirdi. İki başlı buzağı görenleri hayrete düşürdü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler Mahallesi'nde besicilik yapan İbrahim Üstün'e ait iki büyükbaş hayvan doğum yaptı. Hayvanlardan birinin buzağılardan biri ölü dünyaya gelirken, diğer buzağı ise iki başlı olarak doğdu.

SORUN TOHUM YA DA YEM OLABİLİR

Mahallede şaşkınlığa neden olan olayda, duruma anlam veremediklerini belirten çiftçi İbrahim Üstün, bugüne kadar benzer bir durumla hiç karşılaşmadıklarını ifade etti. Olayın incelenmesini isteyen Üstün, sorunun tohumla ya da yem kaynaklı olabileceğinden şüphelendiklerini ve bu konuda bazı yetkililerle iletişime geçtiklerini kaydetti.

İkinciler Mahallesi Muhtarı Mahmut Altan da şimdiye dek böyle bir vaka ile karşılaşmadıklarını belirterek, olayın detaylı şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.