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 | Emir Yücel

Çiftçilerden seferberlik çağrısı! Zirai don 190 bin dönüm alanı vurdu

Tokat'ta yaklaşık 190 bin dönüm tarım arazisini etkileyen zirai don felaketinin ardından çiftçiler, kalan mahsullerini kurtarmak için seferber oldu. Kent genelinde etkili olan zirai don, başta kiraz ağaçları ve üzüm bağları olmak üzere geniş tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı.

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Çiftçilerden seferberlik çağrısı! Zirai don 190 bin dönüm alanı vurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 11:00

Zirai donun yaklaşık 190 bin dönüm alanda etkili olduğu belirtilirken, çiftçiler kalan mahsullerini kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Don olayının ardından mahsulleri büyük ölçüde zarar gören üreticiler, tarım alanlarında yeniden canlandırma çalışmalarına başladı.

Çiftçilerden seferberlik çağrısı! Zirai don 190 bin dönüm alanı vurdu

Üzüm bağlarında toprak çapalama, gübreleme ve sulama işlemleriyle zarar gören alanları ayağa kaldırmaya çalışan çiftçiler, zorlu şartlara rağmen üretimden vazgeçmiyor.

Çiftçilerden seferberlik çağrısı! Zirai don 190 bin dönüm alanı vurdu

"CANIMIZA BİR ŞEY OLMADIĞINA ŞÜKREDİYORUZ!"

Erbaa ilçesindeki üzüm bağını ayağı kaldırmaya çalıştıklarını söyleyen çiftçi Recai Başarı, "Kışın Erbaa’da yaşıyorum, yazları köye gidip geliyorum. Bu sene büyük bir afet yaşadık. Havaların durumu ortada, ürünler yandı.

Cevizler ve kirazlar sıcak suya girmiş gibi simsiyah oldu. Kabak, patates gibi toprak üstünde olan her şey gitti.

Çiftçilerden seferberlik çağrısı! Zirai don 190 bin dönüm alanı vurdu

Çok şükür canımıza bir şey olmadı, buna da şükrediyoruz" dedi "Allahtan gelene razıyız" Dondan etkilenen bağlarda yeniden üretime dönmeye çalıştıklarını belirten çiftçi Ali Deri ise "Yanan bağlarımızı yeniden ayağa kaldırmak için toprağa çıkan otları temizliyoruz, gübreleme yapıp sulama ile tekrar canlandırmaya çalışacağız. Allah’tan gelene razıyız. İnşallah kalan kısımlar bizim için yeterli olur" ifadelerini kullandı.

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